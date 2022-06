அக்னிபாத் திட்டத்தை கைவிடாவிட்டால் மக்கள் கிளர்ச்சி புரட்சியாக வெடிக்கும்..எச்சரிக்கும் திருமாவளவன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை : இளைய தலைமுறையினரின் கனவைச் சிதைக்கும் அக்னிபாத் திட்டத்தை உடனே கைவிட வேண்டும் என்று திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார். வேலை வாய்ப்பின்மையால் விரக்தியடைந்த இளைஞர்கள் வெடித்தெழும் தீயாய் வெகுண்டெழுந்து போராடி வரும் இன்றைய சூழலில், தேர்தலில் அளித்த வாக்குறுதியின்படி, ஆண்டுக்கு இரண்டு கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கும் வகையில் ஒரு புதிய திட்டத்தை உடனே அறிவித்திட மோடி அரசு முன்வர வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுகுறித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும், எம்.பி.யுமான தொல். திருமாவளவன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 'வேலைவாய்ப்பின்றி அல்லாடும் கோடி கணக்கான இளைஞர்களின் வாழ்வைப் பொசுக்கி அவர்களின் எதிர்காலத்தை நாசமாக்கும் 'அக்னிபாத்' என்னும் திட்டத்தை மோடி அரசு அறிவித்திருப்பது மிகுந்த அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

குறிப்பாக, நான்காண்டுகளுக்காக மட்டுமே என படைக்கு ஆளெடுத்து அவர்களை அக்னிவீரர்களென பயிற்சியளித்துப் பிறகு வீட்டுக்கு அனுப்புவது என்கிற இத்திட்டம், மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுடன் வாழும் பல கோடி இளைஞர்களின் கனவைச் சிதைப்பதாகவுள்ளது. எனவே இந்தத் திட்டத்தை உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் வலியுறுத்துகிறோம்.

English summary

Thirumavalavan has demanded the immediate abandonment of the Agnipath project, which is shattering the dreams of the younger generation. He also urged the Modi government to immediately announce a new plan to provide employment to two crore people a year, as promised in the elections, in today's environment where youth frustrated by unemployment are struggling to erupt.