ஆகாஷுக்கு என்னாச்சு? நேபாளம் சென்ற தமிழக கைப்பந்து வீரர்.. ரத்த வாந்தி எடுத்து பலி-பெற்றோர் சந்தேகம்

சென்னை: நேபாளம் நாட்டில் நடைபெறும் கைப்பந்து தொடரில் விளையாடுவதற்காக சென்ற திருவஊரை சேர்ந்த வீரர் திடீரென உயிரிழந்ததாக வந்த தகவலால் அவரது பெற்றோர், உறவினர்கள் அதிர்ச்சியடைந்து உள்ளனர். ஆகாஷ் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாகவும் அவரது உடலை தமிழ்நாடு கொண்டு வர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் உறவினர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்து உள்ளனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் கைவண்டூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் நேரு தாசன். இவருக்கு ஆகாஷ் (27) ஆதவன்(24) என 2 மகன்கள் உள்ளார்கள். இவருடைய மூத்த மகன் ஆகாஷ் கைப்பந்து விளையாட்டு வீரராக இருக்கிறார்.

இவர் மாநில மற்றும் தேசிய அளவிலான கைப்பந்து போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு விளையாடி வருகிறார். இந்த நிலையில் இவர் கடந்த டிசம்பர் 21 ஆம் தேதி நேபாளம் நாட்டிற்கு கைப்பந்து விளையாடுவதற்காக சென்றார்.

The sudden death of a Volleyball player Akash from Tiruvallur who went to play in a volleyball series in Nepal. Relatives of Akash have submitted a petition to the district collector saying that there is suspicion in Akash's death and the government should take steps to bring his body to Tamil Nadu.