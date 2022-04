ரோட்டில் செல்பவர்களை அதிமுக தலைமையாக ஏற்க முடியாது... சசிகலாவை போட்டு தாக்கும் வளர்மதி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவின் தலைமை ஒபிஎஸ், இபிஎஸ் மட்டுமே, அவர்கள் சொல்வதற்கு கட்டுப்பட்டு நடந்து கொள்வோம் ரோட்டில் செல்பவர்களை தலைமையாக ஏற்க முடியாது என்று முன்னாள் அமைச்சர் வளர்மதி கூறியுள்ளார். எம்ஜிஆர் கை காட்டிய இடத்தில்தான் அதிமுக தற்போது உள்ளது.

சசிகலாவை அதிமுகவில் இணைக்கும் சிந்தனை எந்த ஒரு தொண்டருக்கும் கிடையாது, ஓ.பி.எஸ், இ.பி.எஸ். தான் எங்கள் தலைமை அவர்களுடைய முடிவுக்கு நாங்கள் கட்டுப்பட்டு நடந்து கொள்வோம் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சிறை சென்று விடுதலையான சசிகலா அதிமுக மீட்க ஆசைப்படுகிறார். அதற்காக பல்வேறு முயற்சிகள் எடுத்த போதிலும் இறுதியில் தோல்விலேயே முடிந்தது. இதனிடையே, அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஜெயக்குமார் உள்ளிட்டோர் சசிகலாவுக்கு அதிமுகவில் ஒருபோதும் இடமில்லை என்று திட்டவட்டமாக கூறிவருகின்றனர்.

Valarmathi Vs Sasikala ( சசிகலாவிற்கு எதிராக வளர்மதி பேச்சு) AIADMK's chief O. Paneerselvam, Edapadi Palanisamy only, will abide by what they say, said former minister Valarmathi. Valarmati also said that AIADMK is now where MGR showed its hand.