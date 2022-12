கம்மிங் சூன்.. “பூதம்” வருது! எடப்பாடியின் எடுபிடிகள் - 3 மணிகள், 2 விஜயபாஸ்கர்! திமுக வார்னிங்

Chennai

சென்னை: டெண்டர் முறைகேடு, சொத்துக்குவிப்பு உள்ளிட்ட வழக்குகளில் எடப்பாடி பழனிசாமி, எஸ்.பி.வேலுமணி உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் நீதிமன்றத்தின் நிறுத்தப்படும் காலம் நெருங்கிக்கொண்டு இருப்பதாக திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலி தெரிவித்து உள்ளது.

அதில், "சில நாட்களுக்கு முன்னால் மகாயோக்கிப் போல பேட்டி கொடுத்துக் கொண்டு இருந்தார் முன்னாள் அமைச்சர் மணியான வேலுமணி. தி.மு.க. ஆட்சியை மக்கள் விரட்டத் தயாராகி விட்டார்களாம். இவரது எட்டாம் அறிவுக்கு எட்டிவிட்டது தன் மீதான வழக்குகளைப் பார்த்து மிரண்டு கிடக்கும் அவர் இப்படித்தானே பேட்டிகள் கொடுக்க முடியும் அவரது பிதற்றலுக்கு என்ன காரணம் என்பதை இரண்டு நாட்களுக்குப் பின்னர் மக்கள் அறிந்துகொண்டார்கள்.

"வேலுமணி மீதான சொத்துக் குவிப்பு வழக்கை ரத்து செய்ய முடியாது என்று உறுதிப்படுத்திவிட்டது உயர்நீதிமன்றம் கூடுதல் ஆதாரங்கள் கிடைத்தால், டெண்டர் வழக்கையும் நடத்தலாம் என்றும் உயர்நீதிமன்றம் சொல்லி இருக்கிறது.

என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே! திடீர் தில்! வருமான வரித்துறைக்கு எதிராக வரிந்துகட்டும் விஜயபாஸ்கர்!

DMK official daily Murasoli has reported that the court proceedings against ministers including Edappadi Palaniswami, SP Velumani in cases of tender malpractice and asset embezzlement are coming soon.