“ஏய்.. நீ பாத்தியா” அடிக்க பாய்ந்த பாஜக நிர்வாகிகள்.. பத்திரிகையாளர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்ட அண்ணாமலை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக நிர்வாகிகள் சார்பாக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பத்திரிகையாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்க பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு இன்று தமிழகம் திரும்பிய பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு, கமலாலயத்தில் பாஜக நிர்வாகிகள் திரண்டு வரவேற்பு அளித்தனர்.

முன்னதாக, பாஜக நிர்வாகிகள், பத்திரிகையாளரை தாக்க முயன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இதுகுறித்து பத்திரிகையாளர்கள் அண்ணாமலையிடம் முறையிட்டனர்.

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை, பத்திரிகையாளர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த முயன்ற நிர்வாகிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும், அவர்கள் சார்பாக தான் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்வதாகவும் தெரிவித்தார்.

English summary

BJP workers tried to attack journalists at BJP headquarters Kamalalayam created a stir. Speaking to press people, Annamalai apologize on their behalf and said that action will be taken against the administrators who tried to attack the journalists.