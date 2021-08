உங்களுக்கு என்ன செய்யனும் சொல்லுங்க.. சிறு, குறு தொழிலதிபர்களிடம் கேட்ட பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: வரும் 13ம் தேதி தமிழக பட்ஜெட் கூட்ட தொடர் துவங்க உள்ள நிலையில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுடன் நிதிதுறை அமைச்சரும் ஊரக தொழில்துறை அமைச்சரும் இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.

சென்னை தலைமை செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் நிதித்துறை அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மற்றும் ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் தலைமையில் இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது.

வரும் 13ம் தேதி தமிழக பட்ஜெட் கூட்ட தொடர் துவங்க உள்ள நிலையில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் சங்க பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

English summary

The Minister of Finance PTR Palanivel Thiagarajan and the Minister of Rural Industries today held consultations with small and medium enterprises as the Tamil Nadu budget session is scheduled to begin on the 13th.