என்னதான் அரசியல் மோதல் இருந்தாலும்.. எடப்பாடிக்கு நன்றி சொல்லி பாராட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: என்னதான் ஆவேசமாக அரசியல் செய்து ஒருவருக்கு ஒருவர் மாற்றி மாற்றி குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்து வந்தாலும்கூட, நீட் நுழைவுத்தேர்வு கூடாது என்ற விஷயத்தில் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடிபழனிசாமி ஆகியோரின் குரல்கள் இணைந்து ஒலித்துள்ளன.

அரசு கொண்டு வந்த சட்ட மசோதாவுக்கு அதிமுக ஆதரவு வழங்கியதற்கு, எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் சட்டசபையில் இன்று நன்றி தெரிவித்தார்.

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு தேர்வு அடிப்படையில் மருத்துவ படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற வேண்டும் என்று கூறி நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு பெறும் நீட் விலக்கு சட்ட முன்வரைவு இன்று சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

English summary

The voices of Chief Minister MK Stalin and Opposition Leader Edappadi Palaniswami have been heard on the issue of NEET exam. Chief Minister Stalin today thanked Edappadi Palaniswami in the Assembly for his support to the DMK government's bill.