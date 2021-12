சென்னையில் மழை.. பணிகள் துரிதமாக நடக்கிறதா?. பேரிடர் கட்டுப்பாட்டு அறையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் விசிட்

Chennai

சென்னை: சென்னையில் கடந்த மாதம் பெய்த கனமழை பாதிப்பின் சுவடே இன்னும் அழியாத நிலையில் சென்னைவாசிகளை விடாது கருப்பு என்பதுபோல் மழை துரத்தி வருகிறது. சென்னையின் நகர், புறநகர் பகுதிகளில் 8 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக கனமழை வெளுத்தெடுத்தது.

ஸ்தம்பித்த சென்னை… 8 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு… களத்தில் குதித்த முதல்வர்!

கிண்டி, மயிலாப்பூர், எழும்பூர், மந்தைவெளி, மீனம்பாக்கம், நந்தனம் என நகரின் முக்கியமான பகுதிகளிலும், ஆவடி, அம்பத்தூர் என புறநகர் பகுதியிலும் மழை தொடர்ந்து கொட்டியது.

சென்னையில் மழை.. தேங்கிய மழைநீர்.. மின்சாரம் பாய்ந்து சிறுவன் உள்பட 3 பேர் உயிரிழப்பு.. மக்களே உஷார்

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin inquired about the rains in Chennai, the flood situation and the rainwater harvesting work. Heavy rains lashed the city and suburbs of Chennai for more than 8 hours.