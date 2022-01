தமிழ்நாட்டில் மற்றொரு லாக்டவுனா?.. அடங்க மறுக்கும் கொரோனா.. இந்த நாளிலும் முழு ஊரடங்கு போட வாய்ப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்றை குறைக்க இரவு நேர லாக்டவுன் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தொற்று தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் தமிழகத்தில் வேறு ஒரு நாளும் முழு லாக்டவுன் அமல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை உயர்ந்து கொண்டே போகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் 23,989 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. ஒருபக்கம் ஓமிக்ரான் பாதிப்பும் அதிகரித்து வருகிறது

முழு லாக்டவுன் நோக்கி தமிழகம்? அவசரப்படுட்டாங்களே மக்கள்! தென்னாப்பிரிக்காவில் நடந்தது மறந்துடுச்சா?

English summary

Night time lockdown has been implemented in Tamil Nadu to reduce corona infection. But it is said that it has been decided to implement a full lockdown on another day in Tamil Nadu as the infection continues to increase