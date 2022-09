புதிய பணிகளுக்கு நோ அப்ரூவல்.. ‘இப்போதைக்கு இதுதான் முக்கியம்!’.. தமிழக அரசு அதிரடி.. பறந்த உத்தரவு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை நெருங்குவதால், இப்போதைக்கு புதிய பணிகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டாம் என்றும், பருவமழைக்குப் பின்னரே புதிய மழைநீர் வடிகால் பணிகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும்படியும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்க உள்ளதால், மழைநீர் கால்வாய் அமைத்தல், சிறு பாலங்களுக்கு அடியிலுள்ள கழிவுகளை அகற்றுதல் உள்ளிட்ட பணிகளை போர்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ள தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும், தற்போது நடைபெற்று வரும் மழைநீர் கால்வாய் பணிகளை விரைந்து முடிக்க ஒப்பந்ததாரர்களுககு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu government has directed the concerned departments to approve new storm water drainage works only after the northeast monsoon. TN government has ordered removal of waste under small bridges to be carried out on a war-time basis.