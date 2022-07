ஸ்பெஷல் விமானத்தில் பறக்கும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள்.. ‘டாட்டா’ சொல்லி வழியனுப்பி வைத்த உதயநிதி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் 100 பேர் இன்று சிறப்பு விமானத்தில் சென்னையில் இருந்து பெங்களூருக்கு பயணித்துள்ளனர். மாணவர்களை உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் அமைச்சர்கள் வழியனுப்பி வைத்தனர்.

சென்னை மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் 44-வது சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கிடையே செஸ் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.

இந்தப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற 100 மாணவ, மாணவிகள் சிறப்பு விமானத்தில் சென்னையில் இருந்து பெங்களூரு சென்று வர தமிழக அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

சென்னையில் ஜொலிக்கும் “மோடி ஸ்டிக்கர்கள்” - செஸ் ஒலிம்பியாட் பேனர்களில் பாஜகவினர் செய்த காரியம்

English summary

Chess competitions were held among government school students across Tamil Nadu for 44th International Chess Olympiad held in Chennai. 100 students who won were taken from Chennai to Bangalore in a special flight.