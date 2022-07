மரம் வளர்த்தால் இலவச மின்சாரம்.. தமிழக அரசும் பின்பற்றலாம்.. ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்!

Chennai

சென்னை: ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள மரம் வளர்த்தால் இலவச மின்சாரம் என்ற திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு பின்பற்ற வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் கிராமப்புற மற்றும் ஊரகப் பகுதிகளில் பொதுமக்கள் மத்தியில் மரம் வளர்க்கும் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் வீட்டின் அருகே வளர்க்கப்படும் ஒரு மரத்துக்கு தலா 5 யூனிட் மின்சாரம் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அம்மாநில முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரன் கூறுகையில், பூச்செடிகளுக்கு இந்த உத்தரவு பொருந்தாது. மரம் வளர்ந்து பெரியதாகி, நிழல் தரும் வகையிலான மரங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்று தெரிவித்தார்.

English summary

Ramadoss, Founder of PMK insists that the Tamil Nadu government should follow the scheme of free electricity by growing trees in the state of Jharkhand