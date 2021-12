'தமிழக ஆளுநர் போட்டி அரசாங்கத்தை நடத்துகிறார்'.. இ.கம்யூனிஸ்ட் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு.. முழு விவரம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தன்னிச்சையாக செயல்பட்டு போட்டி அரசாங்கத்தை நடத்தி வருகிறார் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலாளர் முத்தரசன் பரபரப்பு குற்றம்சாட்டியுள்ளார். மத்திய அரசு கூட்டங்களில் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளை கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்து கண்டிக்கத்தக்கது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக புதுக்கோட்டையில் நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்த முத்தரசன் கூறியதாவது:- தோழமை கட்சியாக இருந்தாலும் தமிழக அரசு தவறு செய்தால் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போராட்டம் நடத்துகிறது. கூட்டணியை முறித்துக் கொள்ள நாங்கள் விரும்பவில்லை.

English summary

Communist Party of India (CPI) state secretary mutharasan has accused Tamil Nadu Governor RN Ravi of running a rival government. He also said that the idea of having Election Commission officials attend federal government meetings was reprehensible