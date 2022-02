'தமிழ்நாட்டுக்கு நீட் தேவையில்லை என்று சொன்னவர்தான் அண்ணாமலை'..ஆனா இப்போ?'.. விளாசிய அமைச்சர் மா.சு

Chennai

சென்னை: தமிழக அரசின் நீட் மசோதாவை ஆளுநர் திருப்பி அனுப்ப வாய்ப்பில்லை என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் பாஜக இரட்டை வேடம் போடுவதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.

எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி, ஓமியோபதி உட்பட இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு 'நீட்' என்னும் நுழைவு தேர்வை ஆண்டுதோறும் மத்திய அரசு நடத்தி வருகிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 'நீட்' தேர்வுக்கு தொடர்ந்து எதிர்த்து தெரிவித்து வருகிறது.

