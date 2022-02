அட, நீங்க வேற.. தேர்தல் முறைகேட்டை திசை திருப்ப ஹிஜாப்பை பெருசுபடுத்துறாங்க.. சொல்வது அண்ணாமலை

Chennai

சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் ஜனநாயக முறைபடி நடைபெற்றதா என்ற கேள்வி தமிழக மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மதுரையில் ஹிஜாப் அணிந்த பெண்ணை பாஜக பிரமுகர் வெளியேற சொன்னதாக சர்ச்சை எழுந்தது. இதை அண்ணாமலை மறுத்துள்ளார்.

நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் திமுக மீது தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வந்தார் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை. இந்நிலையில் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கமலாலயத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

