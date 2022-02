தமிழக பேரூராட்சி.. திமுக-வுக்கு முதல் இடம்.. அதிமுகவுக்கு இரண்டாம் இடம் - தேர்தல் முடிவுகள் முழுவிபரம்

Chennai

சென்னை: நடந்து முடிந்துள்ள நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தலில் அதிகமாக இடங்களைக் கைப்பற்றி இருக்கிறது திமுக.

தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் ஒரே கட்டமாக கடந்த 19-ந்தேதி நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழகத்தில் உள்ள 21 மாநகராட்சிகளில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் வெற்றி பெற்றுள்ளன. 138 நகராட்சிகளில் திமுக132 இடங்களைக் கைப்பற்றி சாதனை படைத்திருக்கிறது.

English summary

The DMK has won most of the town panchayath in the ongoing urban local body elections. DMK won municipalities as well as all corporations in Tamilnadu.