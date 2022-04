ஒரு பதவிக்கு 296 பேர் போட்டி! திணறிய டிஎன்பிஎஸ்சி! இந்த வருடம் இத்தனை பேர் போட்டியா? முழு விபரம் இதோ

Chennai

சென்னை: குரூப் 4 தேர்வுக்கு 21.85 லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர் என்று டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ள நிலையில், ஒரு பதவிக்கு 296 பேர் போட்டியிட வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் எனப்படும் டிஎன்பிஎஸ்சி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் பல்வேறு காலிப்பாணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக அறிவிப்பாணையை வெளியிட்டது. இதையடுத்து பலரும் ஆர்வத்துடன் விண்ணப்பித்தனர்.

274 கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள், 3681 இளநிலை உதவியாளர்கள், 2108 தட்டச்சர்கள், 1024 சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் பணியிடங்கள் என மொத்தம் 7 ஆயிரத்து 138 பணியிடங்களுக்கு இந்த தேர்வுகள் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

