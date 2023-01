கூட்டணிக்கு அச்சாரம்.. இன்று மநீம செயற்குழு.. இடைத்தேர்தலில் யாருக்கு ஆதரவு? அறிவிப்பாரா கமல்ஹாசன்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார். காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஈ.வி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், நேற்று முன்தினம் கமல்ஹாசனை சந்தித்து ஆதரவு கோரிய நிலையில், கமல் இன்றைய கூட்டத்திற்குப் பிறகு தனது முடிவை அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பாக காங்கிரஸ் கட்சியும், அதிமுகவில் ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் என இரு அணிகளும் களமிறங்குகின்றன.

மேலும், தேமுதிக, நாதக ஆகிய கட்சிகளும் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளன. இந்த இடைத்தேர்தல் கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் போட்டியிடுமா என்ற கேள்வி எழுந்தது. இந்நிலையில் இன்று மநீம செயற்குழு கூட்டம் நடக்கிறது.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. வெள்ளாளர் முன்னேற்ற கழகம் அதிரடி! வேட்பாளர் அறிவிப்பு.. யாரு பாருங்க!

English summary

Makkal Needhi Maiam President Kamal Haasan will hold a consultation regarding the Erode East Constituency by-election today. While Congress candidate EVKS Elangovan met Kamal Haasan and sought his support, Kamal is expected to announce his decision after today's meeting.