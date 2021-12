அதிகாலையில் ஜில்லென்ற பனி... பகலில் சுள்ளென்ற வெயில் - கடலோர மாவட்டங்களில் சாரல் மழை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: காற்றின் திசைவேக மாறுபாடு காரணமாக இன்றும் நாளையும் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் அக்டோபர் மாத இறுதியில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியது. நவம்பர் மாதம் முழுவதும் பருவமழை கொட்டித்தீர்த்தது. நீர்நிலைகள் அனைத்தும் நிரம்பி வழிகின்றன. டிசம்பர் மாதம் முதலே மழை குறைந்து விட்டது.

அதிகாலையிலும் மாலை நேரங்களிலும் பனிமூட்டம் காணப்படுகிறது. பகலில் சுள்ளென்ற வெளியில் அடித்தாலும் குளிர் காற்றும் வீசுகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் வறண்ட வானிலையே நிலவியது. இந்த நிலையில் இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

