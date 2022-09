தலைசுற்ற வைத்த தக்காளி விலை! காலையில் இல்லத்தரசிகளுக்கு ஹாப்பி நியுஸ்! இனிமே விலை குறையுமாம்!

Chennai

சென்னை: அண்டை மாநிலங்களில் மழை குறைந்ததால் கோயம்பேடு சந்தைக்கு வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதனால், ஒரு கிலோ தக்காளி 60 ரூபாக்கு விற்பனையான நிலையில், தற்போது கிலோ 40 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தமிழகம் மட்டுமின்றி கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் அண்டை மாநிலங்களிலும் கடந்த சில தினங்களாக கனமழை கொட்டி தீர்த்தது.

இதனால் வெளி மாநிலங்களிலும், உள்ளூர்களிலும் தக்காளி உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. வரத்து குறைந்து வந்ததால், தக்காளி விலையும் கிடுகிடுவென உயர்ந்து, ஒரு கிலோ 60 ரூபாய் வரை விற்கப்பட்டது.

Tomato supply has increased due to reduced rainfall in neighboring states. Due to this, the price of tomato has decreased by 20 rupees to 40 rupees in Chennai Koyambedu market.