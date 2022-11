அடுத்த அதிரடி.. ஆளுநர் ஆர்என் ரவியை திடீரென்று நாளை சந்திக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழக ஆளுநர் ஆர்என் ரவியை நாளை எடப்பாடி பழனிச்சாமி நிர்வாகிகளுடன் சந்தித்து பேச உள்ளார். இது திமுகவுக்கு எதிரான வியூகமாக பார்க்கப்படும் நிலையில் பின்னணியில் பல்வேறு யூகங்கள் கிளம்பி உள்ளன.

தமிழகத்தில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுக தோல்வியடைந்த நிலையில் திமுக வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது.

பிரதான எதிர்க்கட்சியாக அதிமுக உள்ளது. எதிர்க்கட்சி தலைவராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி செயல்பட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் தான் அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்தது.

Tomorrow Edappadi Palanisamy will meet governor RN Ravi Edappadi Palanisamy is scheduled to meet Tamil Nadu Governor RN Ravi tomorrow and hold talks with the executives. While this is seen as a strategy against DMK, there are various speculations in the background.