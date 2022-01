ஓமிக்ரான் அலை.. அடுத்த 8 வாரங்கள் மிக முக்கியம்.. நிலைமை எந்தளவு மோசம்? டாப் ஆய்வாளர் வார்னிங்

Chennai

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் பரவல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் சூழலில், இது குறித்து ஐசிஎம்ஆர் ஆய்வாளர் சுபாஷ் சாலுங்கே முக்கிய எச்சரிக்கையைக் கொடுத்துள்ளார்.

இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் பரவலுக்குப் பின்னர் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் 2 லட்சத்தைக் கடந்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் இந்தியாவில் 2,55,874 பேருக்கு கொரோனா கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல கொரோனா ஆக்டிவ் கேஸ்களும் 15%ஆக உள்ளது. ஒரே நாளில் 614 பேர் கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு 4.90 லட்சமாகப் பதிவாகியுள்ளது.

English summary

Dr. Subhash Salunkeas, member of The national task force on COVID says omicron variant is spreading to semi-urban and rural areas. State expects to see peaks in the next eight to 10 weeks.