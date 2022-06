செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர்... முதல்முறையாக ஒலிம்பிக் போல தீ சுடர்! களைகட்டும் மாமல்லபுரம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஒலிம்பிக்கை போல் செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடருக்கும் தீச்சுடர் அறிமுகம் செய்யப்படும் என்று சர்வதேச செஸ் கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது.

44ஆவது செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் வரும் ஜூலை 28 முதல் ஆகஸ்ட் 10 வரை மகாபலிபுரத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் 187 நாடுகளைச் சேர்ந்த 2 ஆயிரத்து 500க்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கவுள்ளனர். இந்தப் போட்டியை நடத்த ரூ.92.13 கோடியை ஒதுக்கீடு செய்து அதற்கான ஒப்புதலை தமிழக அரசு வழங்கியுள்ளது. இந்தத் தொடரை தமிழக அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்த சிறப்பு அதிகாரி தலைமையில் குழு அமைத்து தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறது.

English summary

Chess Olympiad is going to happen from july 27th to august 10th in Tamilnadu. for that special occasion, international chess federation is planning to make a torch relay around india.