"சீர்காழியில் சித்தப்பா வீட்டு விருந்தை சிறப்பித்த வாதகோடாங்கி.." கலாய்க்கும் டிஆர்பி ராஜா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிகனமழை பெய்து வெள்ளம் சூழ்ந்த பின்னர் இந்திய வானிலை மையம் தாமதமாக ரெட் அலர்ட் விடுத்தாக திமுக எம்எல்ஏ டிஆர்பி ராஜா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இம்சை அரசன் 23ஆம் புலிகேசியின் படத்தை போட்டு மிம்ஸ் ஆக பகிர்ந்துள்ளார் டிஆர்பி ராஜா.

நவம்பர் மாதத்துடன் மழை ஓய்ந்து விட்டது என்று மக்கள் நினைத்திருந்த நிலையில் அப்படி எல்லாம் நினைக்கக் கூடாது இதோ வருகிறேன் என்று கூறி டிசம்பர் மாத இறுதியில் கொட்டித்தீர்த்து விட்டது மழை. ஒரே நாளில் 10 மணி நேரம் விடாமல் கொட்டிய மழையால் எங்கும் பெருவெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது.

மழை வரும் முன்பே இந்திய வானிலை மையர் ரெட் அலர்ட் அறிவிப்பு கொடுப்பது வழக்கம். நேற்றைய தினம் அதிகனமழை வரும் என்று வானிலை மையம் எந்த முன் அறிவிப்பும் தரவில்லை. மழை பெய்து வெள்ளம் சூழ்ந்த பின்னர் இரவு நேரத்தில் சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் அதிகனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக ரெட் அலர்ட் விடுத்திருந்தது.

பிக் பாஸ் தமிழ் OTTயில் கலந்துகொள்ளும் போட்டியாளர்கள்.. இந்த முறை தொகுப்பாளர் மாற்றமா??

English summary

DMK MLA TRP Raja shared on his Twitter page that the Indian Meteorological Department issued a late red alert after heavy rains and floods. TRB Raja has shared the picture of Imsai Arasan 23rd PuliKesi as Memes