நாதஸ் திருந்திட்டானாம்..! நான் பிக் பாஸுக்கு போறேன்.. வடிவேல் கணக்காய் ‘ரீல்’ விட்ட திருச்சி சாதனா?

சென்னை : டிக்டாக்கில் பேமஸாகி பேஸ்புக் லைவ்வால் களி திங்கும் நிலை வரை சென்று தப்பித்த கலர்கலராய் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் விட்டு வந்த திருச்சி சாதனா, தான் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குப் போகப் போவதாக இன்ஸ்டாகிராம் லைவ்வில் பேசியுள்ள நிலையில், அவரை 'நாதஸ் திருந்திட்டானாம்' என நெட்டிசன்கள் பலரும் கிண்டலடித்து வருகின்றனர்.

திருச்சி- கரூர் மாவட்ட எல்லையான நச்சலூரை சேர்ந்தவர் சாதனா. 'டிக்டாக்' பிரபலமான இவர், கடந்த சில நாட்களாக அவரது யூடியூப் பக்கத்தில் ஆபாச வீடியோக்களை அரங்கேற்றியதாக கூறப்படுகிறது.

அதிலும், சாதனா ஆபாசமாக பேசியபடி, வெளியிட்ட சில வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளவாசிகளை அதிர வைத்தது.

Many netizens are teasing Trichy Sadhana who said on Instagram Live that she is going to participate in Bigg Boss ; தான் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளப் போவதாக இன்ஸ்டாகிராம் லைவ்வில் பேசியுள்ள திருச்சி சாதனாவை நெட்டிசன்கள் பலரும் கிண்டலடித்து வருகின்றனர்