தமிழ்நாடு தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழக மாணவர் சேர்க்கையில் 69% இட ஒதுக்கீடு: வெளியானது அரசாணை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: திருச்சியில் உள்ள தமிழ்நாடு தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவர் சேர்க்கையில் 2022-2023 கல்வியாண்டு முதல் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் தமிழக அரசின் 69 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை பின்பற்ற அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் தேசிய அளவில் சிறந்த முறையில் சட்டசக்கல்வி வழங்க திட்டமிடப்பட்டது. இதையடுத்து 2012ல் திருச்சியில் தமிழ்நாடு தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகம் துவங்கப்பட்டது.

இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் 2013-2014ம் ஆண்டு முதல் சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது. ஏராளமான மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர்.

English summary

The Government of Tamil Nadu has published 69 per cent reservation in the All India quota for the admission of students of the National Law University in Trichy from the academic year 2022-2023.