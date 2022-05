பாராலிம்பிக்கில் மகத்தான சாதனை! மூன்று தங்கம் அள்ளிய மதுரை மாணவி ஜெர்லின்! வாழ்த்திய டிடிவி தினகரன்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பிரேசிலில் நடைபெற்ற பாரா ஒலிம்பிக் இறகு பந்து போட்டியில் ஒற்றையர் பிரிவிலும் குழுப் போட்டிகளிலும் மூன்று தங்கப் பதக்கங்களை வென்றிருக்கும் மதுரை மாணவி ஜெர்லின் அனிகாவைப் பாராட்டி மகிழ்கிறேன் என அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.

பிரேசில் நாட்டில் தற்போது காது கேளாத மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஒலிம்பிக் போட்டித் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் மதுரை அவனியாபுரம் பகுதியை சேர்ந்த ஜெயரட்சகன் என்பவரது மகள் ஜெர்லின் அனிகா கலந்து கொண்டுள்ளார்.

மதுரை மாநகராட்சி அவ்வை பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12ம் வகுப்பு படித்து வரும் இவர், இறகுப்பந்து போட்டி உள்ளிட்ட போட்டிகளில் பங்கேற்று பதக்கங்களை வென்றுள்ளார்.

English summary

"I am delighted to congratulate Madurai student Jerlin Anika, who won three gold medals in the singles and team events at the Paralympic Feather Ball in Brazil," said TTV Dhinakaran general secretary of the Amma makkal munnetra kazhagam