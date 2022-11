சசிகலாவின் திடீர் முடிவு! டெல்லி குரலாய் ஒலிக்க போகும் டிடிவி! எடப்பாடிக்கு எதிராக ‘தாமரை’ திட்டம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் மீண்டும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சேர்க்க வாய்ப்பே இல்லை என எடப்பாடி பழனிச்சாமி திட்டவட்டமாக மறுத்து விட்ட நிலையில் தற்போது டெல்லியின் குரலாக பேசி வருகிறார் டிடிவி தினகரன் என்றும் அவர் விரைவில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சந்திப்பார் என்கின்றனர் தென் மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் ஓபிஎஸ் எடப்பாடி இடையே இருந்த மோதலானது தற்போது பாஜக டிடிவி தினகரன் இடையேயான மோதலாக மாறி இருக்கிறது. கடந்த ஆறு மாதங்களாக அரசியல் களத்தில் தீவிரமாக பேசி வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடந்த சில நாட்களாக அமைதி காக்கிறார்.

காரணம் எப்படியும் அதிமுகவில் மீண்டும் இணைந்து விடலாம் அதற்கு டெல்லி தலைமை ஆதரவளிக்கும் என நம்புகிறார். இதனால் அடுத்த பொதுக்குழு என்ற பிரம்மாஸ்திரத்தை கையில் எடுத்து அதற்கான வேலைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை அதிமுக தொண்டர்கள் வெறுத்தது இதனால் தான்.. ராஜன் செல்லப்பா சொன்ன காரணம்!

English summary

While Edappadi Palanisந்ami categorically denied that O. Panneerselvam will be included in AIADMK again, TTV Dhinakaran is now speaking as the voice of Delhi and he will soon meet O. Panneerselvam, South District AIADMK officials say.