பொன்முடியின் “ஓசி” பஸ் பேச்சு.. மூத்த அமைச்சர் இப்படி பேசலாமா? முதலமைச்சர் எச்சரித்தாரே - டிடிவி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பெண்களை ஓசி பேருந்தில் பயணம் செய்பவர்கள் என்று தமிழ்நாடு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி பேசி இருப்பது அதிர்ச்சியளிப்பதாக அமமுக கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி அண்மையில் நடந்த ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி சர்ச்சைக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது.

அதில், "உங்கள் குடும்ப அட்டைக்கு ரூ.4 ஆயிரம் கொடுத்தாரா? இல்லையா? வாங்கினீர்களா? வாயை திறந்து சொல்லுங்கள். இப்போது பேருந்தில் எப்படி செல்கிறீர்கள்? இங்கிருந்து கோயம்பேடு செல்ல வேண்டும் என்றாலும், வேறு எங்கு சென்றாலும் ஓசி பஸ்ஸில் போகிறீர்கள்." என்றார்.

ஒன்றுமே தெரியலை.. அண்ணாமலையை தலைவராக போட்டு நம் உயிரை வாங்குறாங்க.. அமைச்சர் பொன்முடி

English summary

AMMK General Secretary TTV Dinakaran has said that it is shocking that Tamil Nadu Higher Education Minister Ponmudi is talking about women travel in OC bus.