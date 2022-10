எதுக்கு வம்பு..வீண்பழி தான் மிச்சம்! விஐபிகளுக்கு சிகிச்சை தர டாக்டர்கள் இனி பயப்படுவார்கள் -டிடிவி

Chennai

oi-Arsath Kan

சிவகங்கை: ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் அறிக்கையால் எதிர்காலத்தில் விஐபிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவே மருத்துவர்கள் பயப்படுவார்கள் என அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் அறிக்கையில் அடிப்படை ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளதாகவும் இதனைப் பார்த்துவிட்டு வாயை மூடிக்கொண்டு போக முடியாது எனவும் அனல் கக்கினார் தினகரன்.

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்ற புதிய கோரிக்கையையும் அவர் முன் வைத்தார்.

English summary

AMMK General Secretary TTV Dhinakaran said that doctors will be afraid to treat VIPs in future due to the report of Arumugasamy Commission.