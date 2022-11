அமைச்சர் ஆவதற்கான எல்லா தகுதிகளும் உதயநிதிக்கு உள்ளன..சொல்கிறார் கே.எஸ்.அழகிரி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலின் தாராளமாக அமைச்சராக வரலாம். கட்சியின் தலைவர் மற்றும் கட்சியில் இருப்பவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் அவர் தாராளமாக அமைச்சராக வரலாம் என்றும் கே.எஸ் அழகிரி தெரிவித்துள்ளார். அமைச்சரவாதற்காக முழு தகுதியும் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக இளைஞர் அணி செயலாளரும், சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது 45வது பிறந்த நாளை நேற்று கொண்டாடினார். பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள வீட்டில் தனது தந்தையும், திமுக தலைவர் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், தாயார் துர்கா ஸ்டாலின் ஆகியோரை நேரில் சந்தித்து ஆசி பெற்றார்.

அப்போது உதயநிதிக்கு சால்வை அணிவித்து, முத்தம் கொடுத்து அவருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து பெற்றார். அப்போது மத்திய சென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன், அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.

அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு வானவில் மன்றம்..திருச்சியில் தொடங்கி வைத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்..பயன்கள்

English summary

Udhayanidhi Stalin may come as a generous minister. KS Alagiri has also said that he can freely become a minister if the party leader and those in the party accept it. He also said that Udayanidhi Stalin has full qualifications to become a minister.