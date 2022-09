ரேசன் கடைகளில் அதிரடி மாற்றங்கள்..கூகுள் பே பண்ணலாம்..கேஸ் சிலிண்டர் வாங்கலாம் - அமைச்சர் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ரேசன் கடைகளில் கூகுள் பே, பேடிஎம் வசதி அறிமுகம் செய்து படிப்படியாக விரிவாக்கம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி அறிவித்துள்ளார். முதற்கட்டமாக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் 10 நியாயவிலைக் கடைகளை மாதிரி நியாயவிலைக் கடைகளாக மாற்றுவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில், ரேஷன் கடைகள் மூலம் குடும்ப அட்டைதார்களுக்கு அரிசி இலவசமாகவும், துவரம் பருப்பு, சர்க்கரை, சமையல் எண்ணெய் உள்ளிட்டவை குறைந்த விலையிலும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் ரேஷன் கார்டு ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் முக்கியமான ஒன்றாகும்.

தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 34 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான நியாயவிலைக்கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. ஆனால் பல கடைகள் சொந்த கட்டிடங்கள் இல்லாமல் இருப்பதால் போதிய இடவசதி இல்லாமல் ஊழியர்கள் தவித்து வருகின்றனர். ரேஷன் பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைக்க முடியாமல் இருப்பதால் பல இடங்களில் திருட்டு சம்பவங்களும் நடைபெற்றுள்ளது. இதனால் ரேஷன் கடைகளுக்கு சொந்த கட்டிடம் கட்டி தர வேண்டும் என்பது ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக இருந்து வந்தது.

