தெருவுல நடந்தா கீழ்த்தரமாக பேசுவாங்க! ஸ்காலர்ஷிப் கூட கிடைக்காது! இந்தி அனுபவங்களை பகிர்ந்த நிர்மலா!

சென்னை : இந்தி கற்றுக் கொண்டால் தமிழ் பற்று குறைந்து விடாது எனவும், தான் படித்த காலத்தில் இந்தி படித்தால் தெருவில் நடக்கும் போது கீழ்த்தரமாக பேசுவார்கள் என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார்.

தனியார் தொலைக்காட்சி சார்பில் சென்னையில் உள்ள பிரபல நட்சத்திர விடுதியில் 'தி டவுன் ஹால்' என்ற பெயரில் கருத்தரங்கு நடைபெற்றது.

முதலில் நடைபெற்ற அமர்வில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துரை வழங்கியதோடு செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு பதில் அளித்தார். தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பாஜக மூத்த தலைவரும் மத்திய நிதி அமைச்சருமான நிர்மலா சீதாராமன் கலந்து கொண்டார்.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that if you learn Hindi, Tamil will not decrease, and if you study Hindi during your schooling period, you will be talked down to while walking on the street.