திடீர் அறிவிப்பு.. சிறுபான்மை மாணவர்கள் “ஷாக்”! மோடி அரசின் கொடூர தாக்குதல் - சிபிஎம் கனகராஜ்

சென்னை: 1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கு மத்திய அரசு வழங்கிவந்த ப்ரீ மெட்ரிக் கல்வி உதவித்தொகை இனி 8, 9 ஆகிய வகுப்புகளுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்து இருப்பது சிறுபான்மை மாணவர்களின் கல்வி வாய்ப்பின் மீது மோடி அரசின் கொடூர தாக்குதல் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கனகராஜ் விமர்சித்துள்ளார்.

கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தபோது 1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கு ப்ரீ மெட்ரிக் கல்வி உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது.

இந்த திட்டத்தின் கீழ் விடுதியில் தங்கி கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் உட்பட அனைத்து சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கும் அட்மிஷன், டியூசன் கட்டணம், பராமரிப்பு கட்டணம் என கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டு வந்தது.

Member of the state executive committee of the Marxist Communist Party Kanagaraj, has criticized the announcement by the union government, that the pre-matric scholarship provided by the central government to minority students studying from class 1 to 10 will now be given only to classes 8 and 9, as a cruel attack by the Modi government on the educational opportunity of the minority students.