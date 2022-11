தமிழ் இந்தியாவின் பெருமை.. ”மருத்துவக் கல்வி” தமிழக அரசுக்கு அமித் ஷா வைத்த வேண்டுகோள்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ் மொழியால் தமிழர்களுக்கு மட்டுமல்ல, இந்தியாவுக்கே பெருமை என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் தமிழக அரசுக்கு வேண்டுகோள் ஒன்றையும் வைத்துள்ளார்.

இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் 75 வது ஆண்டு பவள விழாவில் சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் தோனி, ஓ.பன்னீர்செல்வம், மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசுகையில், 2023ம் ஆண்டு இந்தியாவின் ஜிடிபி 6 சதவிகிதம் அதிகரிக்கும். பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு என்று பிரத்யேக கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இந்த மாநில முன்னேற்றம் பற்றியும், திட்டங்கள் பற்றி கூர்ந்து கவனித்து வருவதாக தெரிவித்தார்.

