திராவிட மாடலை உலக நாடுகள் பின்பற்றும் நாள் தொலைவில் இல்லை! ஸ்டாலின் பிரதமர் வேட்பாளர்? -வைகோ பூடகம்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: திராவிட மாடல் ஆட்சியை உலக நாடுகளின் அரசுகள் பின்பற்றும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

இதன் மூலம் ஸ்டாலினை பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்த வைகோ தயாராக இருக்கிறார் எனப் பொருள் கொண்டு அரசியல் வட்டாரத்தில் பார்க்கப்படுகிறது.

இது தொடர்பான வைகோ பதிவின் விவரம் வருமாறு;

’பாரம்பரிய பத்திரிகைகள்’ ஆசையில் மண் விழுந்துருச்சே! பொதுக்குழுவில் சீண்டிய ஸ்டாலின்! பரபர பின்னணி!

English summary

Mdmk General Secretary Vaiko said that the day when the governments of the world will follow the Dravidian model of governance is not far.