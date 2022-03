சும்மா கிடைக்கவில்லை வன்னியர் உள் இட ஒதுக்கீடு.. 35 வருடங்களாக.. தொடர்கிறது நீண்ட போராட்டம்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அமலில் உள்ள மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இட ஒதுக்கீட்டிற்கான 20 சதவீதத்தில் வன்னியர்களுக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்ட 10.5 சதவீத உள் ஒதுக்கீட்டை ரத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது. இட ஒதுக்கீடு பெறுவதற்காக 1987ஆம் ஆண்ட வன்னியர்கள் நடத்திய போராட்டம் தொடங்கி இன்றைய சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு வரை இந்த வன்னியர் இட ஒதுக்கீடு பிரச்சினை கடந்து வந்த பாதையைப் பார்க்கலாம்.

கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளில் வன்னியர்களுக்கு போதுமான இட ஒதுக்கீடு இல்லையெனக் கூறி பாமக நீண்ட காலமாக போராட்டங்களை நடத்திவந்தது. தனி இடஒதுக்கீடு கேட்டு வன்னியர் சங்கம் 1987ஆம் ஆண்டு வன்னிய சமுதாய மக்கள் முன்னெடுத்த இந்த போராட்டம் காரணமாக தமிழகமே ஸ்தம்பித்தது.

1989ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு தமிழகத்தின் பெரும்பான்மை சமுதாயமாக உள்ள வன்னிய சமுதாயம் அரசின் இடஒதுக்கீடு பட்டியலில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிரிவில்தான் இருந்தது. பெரும்பான்மையான மக்களை கொண்ட இந்த சமூகத்தினர் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் இருந்தனர். சமூகத்தில் ஏற்கெனவே முன்னேறிவிட்ட பிற சமூகத்தினருடன் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் போட்டியிட முடியவில்லை.

மொத்தமுள்ள 50 சதவிகித இட ஒதுக்கீட்டில் தங்கள் சமூதாய மக்கள் வெறும் ஒரு சதவிகிதப் பலன்களைத்தான் அனுபவிக்கிறார்கள். ஏற்கெனவே சமூக, பொருளாதார ரீதியாக முன்னேறிய சமூகங்களுடன் போட்டியிட முடியவில்லை. அது நியாயமுமில்லை. அதனால், எங்கள் சமூகத்துக்கு எங்கள் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப, 20 சதவிகித தனி இட ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என வன்னியர் சங்கத்தினர் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தனர்.

Vanniyar Reservation: வன்னியர் உள் இட ஒதுக்கீடு சட்டம் ரத்து.. சுப்ரீம்கோர்ட் அதிரடி தீர்ப்பு

