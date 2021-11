ஜெய்பீம் படத்திற்கு எந்த வித விருதும் வழங்கக் கூடாது.. மத்திய அரசுக்கு வன்னியர் சங்கம் கடிதம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நடிகர் சூர்யா நடித்த ஜெய்பீம் படத்திற்கு எந்தவித பாராட்டுகளையும் அங்கீகாரத்தையும் விருதையும் வழங்கக் கூடாது என மத்திய அரசுக்கு வன்னியர் சங்கம் கடிதம் எழுதியுள்ளது.

அந்த கடிதத்தை மத்திய தகவல் மற்று்ம ஒலிபரப்புத் துறை அமைச்சகம், அந்த அமைச்சகத்தின் செயலாளர், மற்றும் தகவல் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு துறையின் செயலாளர் ஆகியோருக்கு கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது.

இதை வன்னியர் சங்கத் தலைவர் அருள்மொழி சார்பில் பாமக செய்தித் தொடர்பாளரும் வழக்கறிஞருமான கே பாலு அனுப்பியுள்ளார்.

