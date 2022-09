தொடரும் பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு.. “இந்த” கோணத்திலும் போலீஸ் விசாரிக்கனும் - வன்னியரசு “பரபர” ட்வீட்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: 500 இடங்களில் குண்டு வெடிப்பு தாக்குதல்களை நடத்த ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு திட்டமிட்டதாக மும்பை நீதிமன்றத்தில் அந்த அமைப்பின் யஷ்வந்த் ஷிண்டே அளித்த வாக்குமூலத்தை நினைவுபடுத்தி இந்த கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி பொதுச்செயலாளர் வன்னியரசு வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கடந்த வியாழக்கிழமை மாலை கோவை பாஜக அலுவலகத்தில் மர்ம நபர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசிவிட்டு தப்பிச்சென்றது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனால் கோவையில் பதற்றம் ஏற்பட்டு போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.

இந்த நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை இரவும் கோவை மாவட்டம் கோவைபுதூர் பகுதியில் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் கிளை அமைப்பான சமஸ்கிருத பாரதியின் தமிழக - கேரள பொருப்பாளர் ஆனந்த கல்யாண கிருஷ்ணன் என்பவரது வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டது பரபரப்பை அதிகரித்தது.

பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு - தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் பாயும்- 250 பேரிடம் விசாரணை: டிஜிபி சைலேந்திரபாபு

English summary

"RSS to carry out bomb blasts at 500 places" VCK General Secretary Vanniyarasu Recalling Yashwant Shinde's statement in the Mumbai court that the organization had planned the attack. He insisted that the police should conduct an investigation from this angle as well.