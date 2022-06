'கிறித்தவர் ஒருவரை' திடீர் கோரிக்கையுடன் களமிறங்கிய திருமாவளவன்..! செவிசாய்க்குமா கூட்டணி கட்சிகள்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளராக 'கிறித்தவர் ஒருவரை' நிறுத்த வேண்டும் எனவும், இது பாதுகாப்பற்ற நிலையில் எந்நேரமும் அச்சத்தில் உழலும் கிறித்தவ மக்களுக்கு நம்பிக்கையளிப்பதாகவும் வெறுப்பு அரசியலுக்கு எதிரான ஒரு மாற்று நடவடிக்கையாகவும் அமையும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில்,"எதிர்வரும் ஜூலை 18ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளராக கிறித்தவர் ஒருவரை நிறுத்த வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம்.

இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகள் நிறைவு பெறும் நிலையில் இதுவரை கிறித்தவ சமூகத்தைச் சார்ந்த எவரும் குடியரசுத் தலைவராக இருந்ததில்லை.

மாணவி ஆஃப்ரின் பாத்திமா வீடு இடிப்பு... இஸ்லாமிய வெறுப்பின் உச்சம் - கொந்தளிக்கும் திருமாவளவன்

English summary

viduthalai chiruthaigal katchi leader Thirumavalavan has demanded that the opposition field a 'Christian' as the opposition's common candidate in the presidential election, which would be an alternative measure against the politics of hate and hope for the insecure Christian population.