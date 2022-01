தேசத்துரோக குற்றமிழைத்த பிரதமர்.. உடனே பதவி விலக வேண்டும் - அறிக்கையில் அனல் காட்டிய திருமாவளவன்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பெகாசஸ் உளவு செயலியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அரசு வாங்கியது அம்பலமாகி உள்ள நிலையில், தேசத்துரோக குற்றமிழைத்த பிரதமர் மோடி பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும் எனவும், மத்திய அரசின் மோசடியை கண்டித்து குடியரசுத் தலைவர் உரையை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி புறக்கணிப்பதாக கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

பெகாசஸ் உளவு மென்பொருள் மூலம் இந்திய அரசியல்வாதிகள், பத்திரிகையாளர்கள், நீதிபதிகள், பல பிரபலங்களின் தொலைபேசிகள் உளவு பார்க்கப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது கடந்த சில மாதங்களாக பரபரப்பை ஏற்படுத்திவருகிறது.

திருச்சியில் 3 மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை! இடப்பங்கீட்டில் இழுபறி! காங்கிரசிடம் திமுக கறார்!

இந்த நிலையில் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு இஸ்ரேலிடம் இருந்து பெகாசஸ் உளவு மென்பொருளை விலை கொடுத்து வாங்கியதாக அமெரிக்காவின் நியூயார்க் டைம்ஸ் நாளிதழ் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டிருந்தது.

English summary

VCK leader Thirumavalavan has demanded the resignation of Prime Minister Narendra Modi, who has been accused of treason, in the wake of Prime Minister Narendra Modi's government's acquisition of a Pegasus spyware app.