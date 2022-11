Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: அதிமுக மாநில இளைஞரணி செயலாளராக ஓ.பன்னீர்செல்வத்தால் பிரபல சினிமா நடிகரும், எழுத்தாளருமான வேல ராமமூர்த்தியின் மகன் ராஜேஷ் ராஜ்மோகன் நியமனம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாகவே மோதல்போக்கு நீடித்து வருகிறது. ஜூலை மாதம் எடப்பாடி தரப்பு நடத்திய பொதுக்குழுவில் ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் நீக்கப்பட்டனர்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் வகித்து வந்த எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் பதவியை முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமாரிடம் வழங்கினார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இது தொடர்பாக சபாநாயகர் அப்பாவுவுக்கும் அவரது தரப்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது.

English summary

Rajesh Rajmohan who is the son of Famous actor and writer Vela Ramamoorthy has appointed as admk youth with secretary by OPS