சாதி சான்றிதழ் தர மாட்றாங்க என தற்கொலை செய்த நபர் பழங்குடியே கிடையாது: நீதிமன்றத்தில் அரசு விளக்கம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஜாதி சான்றிதழ் தர மறுப்பதாகக் கூறி உயர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட வேல்முருகன் பழங்குடியின வகுப்பைச் சேர்ந்தவரல்ல என தமிழக அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் படப்பை பகுதியை சேர்ந்த வேல்முருகன் என்பவர் நரி குறவர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் எனவும், அவரது மகனுக்கு சாதி சான்றிதழ் கோரி அரசு நிர்வாகத்திடம் விண்ணப்பித்தும், மறுக்கப்பட்டதாகக் கூறி திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அருகே வடக்கு கோட்டை சாலையில் அமைந்துள்ள மாற்று முறை குறை தீர்வு மன்ற கட்டடம் அருகே வந்த வேல்முருகன் பெட்ரோல் ஊற்றி தீக்குளித்தார்.

English summary

The Tamil Nadu government told the Madras High Court that Velmurugan, who set himself on fire in the High Court premises on the grounds of refusing to issue a caste certificate, did not belong to a tribal class.