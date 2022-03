Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழகத்தில் அடாவடித்தனமாக கட்டணம் வசூல் செய்யும் சுங்கச்சாவடிகளை மிக விரைவில் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி கைப்பற்றும் என உளுந்தூர்பேட்டையில் நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் அக்கட்சியின் நிறுவன தலைவர் வேல்முருகன் எம்எல்ஏ கூறினார்.

இப்படி அடாவடித்தனம் செய்தால்.. தமிழகத்தில் மிக விரைவில் சுங்கச்சாவடிகளை கைப்பற்றுவோம்.. வேல்முருகன்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட, உளுந்தூர்பேட்டை வந்திருந்த தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் நிறுவன தலைவர் வேல்முருகன் எம்எல்ஏ செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர் விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டியில் இருந்து கும்பகோணம் வரை செல்லக் கூடிய தேசிய நெடுஞ்சாலை குண்டும் குழியுமாக காட்சி அளிக்கிறது.

English summary

TVK President Velmurugan says that all tolls will be captured soon in TN if they collect more amount.