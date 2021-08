ஸ்டைலா.. கெத்தா.. ப்ளூ கலர் கோட், சூட்டில் திருமாவளவன் மாஸ் போட்டோஷூட்.. பல "குறியீடுகள்" இருக்கே!

Chennai

சென்னை: விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவரும், லோக்சபா எம்பியுமான தொல்.திருமாவளவன் எடுத்துள்ள புகைப்பட போட்டோஷூட் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவனின், 58வது பிறந்த தினம் ஆகஸ்ட் 17ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் தான், தனது பிறந்த நாளையொட்டி போட்டோஷூட் ஒன்று நடத்தியுள்ளார் தொல்.திருமாவளவன்.

English summary

Thol Thirumavalavan photos: Viduthalai Chiruthaigal Katchi leader Thol.Thirumavalavan's photoshoot goes viral on social media, in which we can seeing him wearing coat suit and the photoshoot theme is blue colour.