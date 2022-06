திருப்பதி கோவில் மாட வீதியில் "செருப்பு" அணிந்த சர்ச்சை..மன்னிப்பு கேட்டார் விக்னேஷ் சிவன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி மாடவீதியில் நயன்தாராவும் விக்னேஷ் சிவனும் செருப்புடன் நடந்ததாக எழுந்த சர்ச்சை எழுந்தநிலையில், அது குறித்து இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் மன்னிப்பு கோரியுள்ளார். கூட்டம் மற்றும் குழப்பம் காரணமாக கோயில் வளாகத்தில் போட்டோ எடுத்தபோது செருப்பு அணிந்திருந்ததை உணரவில்லை என்று விக்னேஷ் சிவன் தெரிவித்துள்ளார்.

சினிமா நட்சத்திரங்களான நடிகை நயன்தாரா - இயக்குநர் விக்கேஷ் சிவன் இடையிலான திருமணம் மிக பிரம்மாண்டமாக சென்னையில் நடைபெற்றது.

உச்ச நட்சத்திரங்களான நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், ஷாரூக்கான உள்ளிட்ட பலரும் இந்த திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர். பிரம்மாண்ட திருமணம் பற்றியும் விருந்து நிகழ்ச்சிகளைப் பற்றிதான் பலரும் பேசி வருகின்றனர். ஆதரவற்ற ஒரு லட்சம் பேருக்கு விருந்து பரிமாறப்பட்டதாகவும் செய்திகள் வெளியாகின.

இந்த மனசுதான் சார் கடவுள்.. ஆதரவற்ற 1 லட்சம் பேருக்கு கல்யாண விருந்து கொடுத்த நயன்தாரா-விக்னேஷ்!

English summary

Vignesh Sivan apologizes for wearing shoes in Tirupati: (திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் செருப்புடன் நடந்த நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவன் மன்னிப்பு) Director Vignesh Sivan has apologized for the controversy that erupted over sandals in Tirupati corridor. Vignesh Sivan said he did not realize he was wearing sandals when he took the photo at the temple premises due to the crowd and chaos.