பள்ளி மாணவியுடன் காதல்..அதிகாலையில் கட்டான வீடியோ கால்! விஜய் மக்கள் நிர்வாகி எடுத்த பகீர் முடிவு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை அருகே தாம்பரத்தில் விஜய் மக்கள் இயக்க நிர்வாகி தூக்குபோட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட நிலையில், பள்ளி சிறுமியான காதலியுடன் வீடியோ காலில் பேசிய போது போனை கட் செய்ததால் மனமுடைந்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தாம்பரம், கடப்பேரி அருகே உள்ள புலிகொரடு பகுதியை சேர்ந்தவர் கருப்புசாமி. லாரி டிரைவராக இருக்கும் இவர் தாம்பரம் மேற்கு பகுதி 32வது வார்டு விஜய் மக்கள் இயக்க தலைவராக இருந்து வந்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது.

திருமணம் ஆகாத இவர் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு அவரது தாய் சின்னமாவிடம் மது போதையில் சண்டை போட்டு கொண்டு தாம்பரம் - திருநீர்மலை சாலையில் அற்புதம் நகர் பகுதியில் தன்னுடன் வேலை செய்யும் சக லாரி டிரைவர்கள் தங்கும் அறையில் தங்கி வந்துள்ளார்.

English summary

While the Vijay makkal iyakkam executive committed suicide by hanging himself in Tambaram near Chennai, it has been reported that he committed suicide out of despondency after cutting the phone while talking to his school girl girlfriend on video call.