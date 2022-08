உடம்பு தாங்க சரியில்ல.. மனசு அப்படியே தான் இருக்கு! காவலருக்கு சல்யூட் அடித்த ‘கேப்டன்’ விஜயகாந்த்!

Chennai

சென்னை : பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த பெண் காவலர் விஜயகாந்த்துக்கு சல்யூட் செய்து மரியாதை செய்ததை அடுத்து உடல் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையிலும் அவருக்கு மீண்டும் சல்யூட் செய்த புகைப்படம் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு தீவிர அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கியுள்ளார். இதற்கிடையே நீரிழிவு நோய் காரணமாக சமீபத்தில் அவரது வலது கால் விரல்கள் அகற்றப்பட்டன.

நீண்ட வருடங்களாக இருக்கும் நீரிழிவு பிரச்சினையால் அவரது வலது காலில் உள்ள விரல் பகுதியில் ரத்த ஓட்டம் சீராக இல்லாததால் மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்னார் அவரது விரல் அகற்றப்பட்டது.

A photo of a female security guard saluting Vijayakanth and saluting him even though he was suffering from physical weakness is now spreading rapidly on social media.