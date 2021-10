காலத்திற்காய் காத்திருப்பவன் ஏமாளி, காலத்தை கைப்பற்றுபவன் புத்திசாலி-அதிமுகவுக்கு செக்? சசிகலா மடல்

Chennai

சென்னை: ஒற்றுமை பூக்களை ஒன்றாய் குவிப்போம். தமிழச் சமூகத்தின் ஏற்றம் ஒன்றே நம் எண்ணமென்று மக்களுக்கு உரைப்போம் என்று அதிமுக தொண்டர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் சசிகலா. காலத்திற்காய் காத்திருப்பவன் ஏமாளி, காலத்தை கைப்பற்றுபவன் புத்திசாலி என்றும் அதிமுகவினருக்கு நமது எம்ஜிஆர் நாளிதழில் கடிதம் எழுதியுள்ளார் சசிகலா.

நான்காண்டு கால சிறைவாசத்திற்குப் பிறகு சென்னை திரும்பிய சசிகலா அரசியலில் முழுநேரமாக ஈடுபடுவேன் என்று கூறினார். திடீரென அறிக்கை வெளியிட்டு அரசியலை விட்டு ஒதுங்கி ஆன்மீக பயணம் மேற்கொண்டார். சட்டசபைத் தேர்தலில் தோல்வியடைந்த அதிமுக எதிர்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்தது.

சமீபத்தில் நடைபெற்ற 9 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் படுதோல்வியை சந்தித்தது அதிமுக. பொன்விழா கொண்டாடும் அதிமுகவின் படுதோல்வி அந்த கட்சியினரே எதிர்பாராதது. இந்த சூழ்நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு ஜெயலலிதா, எம்ஜிஆர் நினைவிடத்திற்கு சென்று கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினார். அதிமுக பொன்விழா நாளில் கல்வெட்டுக்களையும் திறந்து வைத்துள்ளார். நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு சசிகலாவை பொதுவெளியில் பார்த்த தொண்டர்கள் உணர்ச்சி மிக்க வரவேற்பு அளித்தனர்.

