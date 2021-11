கொட்டும் மழை.. செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் நீர் திறப்பு கிடுகிடு அதிகரிப்பு.. தற்போது எவ்வளவு தெரியுமா?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தொடர் மழை காரணமாகவும், வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகி உள்ள நிலையில் செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு நீர் வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது.

ரெட் அலர்ட்... செம்பரம்பாக்கம் ஏரி: உபரி நீர் திறப்பு 2000 கன அடியாக உயர்வு!

இதன் காரணமாக காலை முதல் 2000 கன அடியாக திறந்து விடப்பட்ட உபரி நீரானது தற்போது கூடுதலாக ஆயிரம் கன அடி உயர்த்தி 3 ஆயிரம் கன அடியாக உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.

தற்போதைய ஏரியின் நீர்மட்டம் உயரம் 20.70 அடியாகவும், மொத்த கொள்ளளவு 2779 மில்லியன் கன அடியாகவும், நீர்வரத்து 2000 கன அடியாக உள்ளது. தொடர்ந்து நீர்வரத்து அதிகரிக்க கூடும் என்ற காரணத்தால் தற்போது 3 ஆயிரம் கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Chembarambakkam lake news: Due to the continuous rains and the formation of a depression in the Bay of Bengal, the water supply to Chembarambakkam Lake has continued to increase. Due to this, the surplus water which was released in 2000 cubic feet in the morning is now being pumped out by an additional one thousand cubic feet and the excess water is being discharged by 3 thousand cubic feet.